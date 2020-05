Pordenone, benvenuto al Commissario Capo Gaetani

Il Questore di Pordenone Marco Odorisio questa mattina ha ricevuto e dato il benvenuto al Commissario Capo della Polizia di Stato Antonio Gaetani che è stato assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Pordenone con l’incarico di Dirigente.

Nato nel 1981 a Gallipoli (LE), laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma, abilitato all’esercizio della professione forense, entra nella Polizia di Stato nell’anno 2011 dove frequenta il “102° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato” presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma, durante il quale consegue il Master in “Scienze della Sicurezza” dell’Università “La Sapienza” di Roma. Dal gennaio 2014, al termine del corso di formazione, è stata assegnato al Reparto Mobile di Reggio Calabria.

Dal gennaio 2015 trasferito alla Questura di Reggio Calabria in qualità di Dirigente del Commissariato di “Taurianova”, comune dove l’amministrazione è stata sciolta per mafia, durante un’indagine che sgominava un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e combattimenti clandestini tra cani. Dal gennaio 2017 trasferito alla Questura di Taranto in qualità di Dirigente del Commissariato Sezionale “Borgo” e responsabile del “ Centro Hot-spot” di Taranto, ha diretto innumerevoli servizi di ordine pubblico in occasione di pubbliche manifestazioni.

Dall’aprile 2019 Dirigente del Commissariato di Manduria (TA), dove ha diretto le indagini che hanno consentito di sgominare una “baby- gang” composta da 16 ragazzi la maggior parte minorenni tratti in arresto con l’accusa del reato di tortura aggravato dalla morte della vittima un pensionato del luogo.

Al Commissario Capo Gaetani, il Questore Odorisio ha formulato i miglior auguri per un sempre più proficuo lavoro.