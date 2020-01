Pordenone, benvenuto in Questura a Maria Chiarelli

Il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio ha ricevuto e dato il benvenuto al Medico Principale della Polizia di Stato Maria Chiarelli che è stata assegnata alla Questura di Pordenone con l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale.

Chiarelli, dal 7 gennaio, dopo aver terminato il corso di formazione per medici della Polizia di Stato alla Scuola Superiore di Polizia di Roma, è stata assegnata a Pordenone, dopo anni d'intensa attività come medico legale in Calabria. Nata nel 1985 a Rossano, laureata in Medicina e Chirurgia nel 2010 all’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, consegue poi nel 2016 la specializzazione in Medicina Legale all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli e successivamente nel 2018 un Master in Risk Management. La sua formazione è quindi incentrata nel corso degli anni sulle specifiche competenze in campo criminologico.

Dal 2014 ha svolto attività medico legale come perito/consulente presso diversi Tribunali/Procure calabresi (Catanzaro, Palmi, Reggio Calabria, Crotone, Paola) con specifiche esperienze nel campo settorio e psichiatrico forense. Già ausiliario nelle attività di sopralluogo giudiziario, ha effettuato numerosi accertamenti necroscopici con autopsie su omicidi volontari.

Nel maggio 2017 si attiva nella gestione di un’emergenza umanitaria come Team Leader nello sbarco di 600 migranti con 32 morti e relative ispezioni cadaveriche presso il Porto di Crotone e nel novembre 2017 svolge una breve esperienza presso il Cara di Crotone sviluppando specifiche competenze di inclusione socio-culturale.

Dall’agosto 2017 a febbraio 2019 ha prestato la propria professionalità come medico di continuità assistenziale presso l'Asp di Cosenza. Dal gennaio 2018 al gennaio 2019 è vincitrice di borsa di Studio presso l'Uosd Risk Management del “Grande Ospedale Metropolitano” di Reggio Calabria, dove ha partecipato alle attività di Rischio Clinico Aziendale assistendo a tutte le indagini specifiche (audit clinici, Rca, case report) e contribuendo fattivamente alle analisi degli eventi e alla stesura di procedure operative. Dal febbraio 2019 al maggio 2019 esperienza come Medico esterno convenzionato all’Inps di Crotone.