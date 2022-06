Pordenone, cambio alla guida dell’Associazione Finanzieri d’Italia

Nei giorni scorsi, si sono svolte le elezioni per il nuovo presidente della sezione di Pordenone dell’Associazione Finanzieri d’Italia. La scelta è caduta sul colonnello in ausiliaria Giovanni Enna, che in una nota ha ringraziato tutti gli associati per la fiducia accordatagli nel nuovo e impegnativo incarico, e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Davide Cardia, ringraziandolo anche per il supporto e le sinergie forniti nella pianificazione delle attività associative che coinvolgono anche la componente del servizio attivo.

I membri dell’Associazione, ha ricordato il Colonnello Enna, non dimenticano gli ideali e i principi che hanno ispirato e guidato la loro carriera nella Guardia di Finanza e tendono con il loro operato a mantenere vivi, nel culto della memoria delle gloriose tradizioni del Corpo e dell’Anfi, il sentimento patrio, lo spirito di corpo, lo spirito militare e il senso dell’onore.

Un patrimonio di valori morali e professionali che, come le altre Associazioni d’Arma e Combattentistiche, l’Anfi di Pordenone mette anche a disposizione del territorio provinciale nell’ambito delle varie iniziative associative.

Tra le varie attività: il conseguimento di finalità assistenziali, solidaristiche, di volontariato e di utilità sociale a favore della collettività; il concorso nelle attività di protezione civile e la collaborazione fornita alle Istituzioni statuali e territoriali; la partecipazione alle manifestazioni di carattere militare e commemorative.

Il Colonnello Giovanni Enna, dopo pochi mesi di servizio militare, si è arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza nel mese di febbraio 1981, presso il III Battaglione Allievi di Mondovì. Nel corso degli anni ha svolto molteplici incarichi in varie aree del territorio nazionale e ha terminato la propria carriera, dopo quasi 41 anni di servizio, lo scorso anno, al Comando provinciale di Pordenone. Laureato in Giurisprudenza, è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.