Pordenone celebra il Giorno del Ricordo con una serie di eventi. Oggi, mercoledì 10 febbraio, alle 10, nel cortile della ex Provincia di Pordenone, in Corso Garibaldi, si terrà la deposizione della corona alla lapide in ricordo dei martiri delle Foibe.

A seguire la consegna, da parte del Prefetto di Pordenone, del riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica ai congiunti delle vittime delle Foibe.



Alle 10.30, nel cortile della Biblioteca Civica, in piazza XX Settembre, è in programma l'intitolazione alla memoria di Norma Cossetto del Chiostro, in collaborazione con il Comitato 10 febbraio e il Comitato dei Familiari delle vittime giuliane, istriane e dalmate.



Tutti gli eventi in programma a questo link: https://www.comune.pordenone.it/it/citta/eventi/pordenone-e-il-ricordo