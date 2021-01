Pordenone celebra il Giorno della memoria

Mercoledì 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale istituita per commemorare le vittime dell'Olocausto. Anche quest'anno il Comune di Pordenone ha organizzato un ricco programma di iniziative che coinvolgono tutta la città che dal 20 gennaio proseguiranno fino a fine aprile.



Gli eventi sono stati organizzati con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, la partecipazione degli istituti scolastici cittadini e la collaborazione di: Associazione 47/04, Associazione Aladura, ANED, Cinemazero, Filarmonica Pordenone, Liceo Leopardi-Majorana.



Mercoledì 27, alle 9.30, è prevista la deposizione di una corona al Monumento del Deportato da parte delle autorità, in piazza Maestri del Lavoro. Alle 10, sarà deposta una corona alla targa commemorativa “Giorno della Memoria” nella Sede dell'ex-Provincia di Pordenone in Corso Garibaldi. Seguirà la testimonianza Daniel Vogelmann direttore e fondatore de La Giuntina (Casa editrice specializzata in cultura ebraica).



IL CALENDARIO EVENTI COMPLETO