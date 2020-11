Pordenone celebra l'Unità Nazionale e le Forze Armate

Ha avuto luogo questa mattina, in Piazzale Ellero dei Mille a Pordenone, in forma estremamente ridotta in osservanza alle disposizioni anti-COVID, la cerimonia in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

All’evento, che ha visto la sola deposizione di una corona d’alloro ai piedi del monumento ai caduti, hanno preso parte le massime autorità civili e militari cittadine, tra cui il Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, il Vice Sindaco del Comune di Pordenone, Eligio Grizzo, il Comandante della 132^ Brigata corazzata “Ariete”, Generale di Brigata Roberto Banci, e rappresentanti dei corpi armati dello Stato.