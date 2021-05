Pordenone città del design: se ne parlerà martedì 4 maggio alle ore 11,30 in onda su Rai Radio 1 nel corso della trasmissione Sportello Italia. Giuseppe Marinelli De Marco, direttore artistico della Pordenone Design Week, sarà ospite dell’autore RAI e conduttore Francesco Ventimiglia. Insieme proporranno un focus sulle prospettive di innovazione e di crescita che il design rappresenta per il territorio e per le imprese italiane.



Nello specifico si parlerà delle attività di formazione progettuale che da un decennio vengono condotte sul territorio friulano in collaborazione con le aziende e le realtà imprenditoriali. In particolare si parlerà della Pordenone Design Week, manifestazione giunta alla decima edizione, che studia e realizza forme di Social Innovation basandosi su progetti di design fatti da centinaia di studenti e docenti dell’ISIA di Roma (Istituto che prevede un corso di laurea triennale anche a Pordenone) e di studenti che provengono da Università e Istituti di tutto il mondo.



Sono coinvolte numerose importanti aziende locali, cluster e distretti territoriali, il cui scopo è uscire in modo resiliente e creativo dalla pesante fase di transizione tecnologica e di sistema che stiamo ancora attraversando verso un'economia circolare e una produzione industriale sostenibile.La Pordenone Design Week è organizzata da Consorzio Universitario di Pordenone, da ISIA Roma Design – Sede di Pordenone, da Confindustria Alto Adriatico e dall’Associazione Culturale Pordenone Design.Dopo la settimana di full immersion di marzo con una decina di workshop e casi aziendali, la Pordenone Design Week prevede ulteriori appuntamenti, tra cui un focus il 20 maggio dedicato a “Design e Complessità - Uno sguardo sul design post-industriale contemporaneo ed i suoi scenari credibili” e il 31 maggio dal titolo “Intelligenza e Complessità – Essere intelligenti non vuol dire necessariamente creare valore. La complessità non ricorda un po’ la saggezza?”, webinar inseriti all’interno del Festival della complessità.