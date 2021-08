È stato prorogato al 15 settmbre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Locale – (Categoria PLA – posizione economica PLA1) per il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-Cordenons.

La domanda va inviata esclusivamente per via telematica entro le ore 18:00 del giorno 15 settembre 2021 utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul web.