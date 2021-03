Pordenone Design Week, sostenibilità, complessità e reti

“Sostenibilità̀, Complessità̀, Reti” è il titolo del webinar in programma mercoledì 24 marzo, dalle 18 alle 19.30, accessibile online (su piattaforma Zoom previa iscrizione al link https://zoom.us/webinar/register/WN_XP_Nk3c5RZaneCCxi9L_1A). L’appuntamento è inserito nel programma di approfondimenti che si svolgeranno per tutto il mese e che completano la 10ma edizione della Pordenone Design Week, la manifestazione organizzata da Consorzio Universitario di Pordenone, ISIA Roma Design – Sede di Pordenone, Confindustria Alto Adriatico e Associazione Culturale Pordenone Design.



Il tema della transizione ecologica è quanto mai di attualità e vede il nostro paese in prima linea con la costituzione di un apposito ministero. Ne parleremo con ricercatori, studiosi, formatori che in tale ambito operano da anni affrontando, nelle varie discipline di afferenza, la “sfida ecologica” che occuperà le migliori energie del pianeta per i prossimi decenni.



Al webinar interverranno Domenico Sturabotti, Direttore di Symbola Fondazione per le Qualità Italiane; Francesco Marangon, Professore ordinario dell’Università di Udine, Delegato del Rettore per il Settore della Sostenibilità; Sonia Massari, Docente ISIA Roma, Università Roma Tre, Future Food Institute; Fedra Francocci, Ricercatore presso l’Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino del CNR; Giuseppe Marinelli, Direttore Scientifico Pordenone Design Week. Moderatore: Marco Pietrosante, Commissione Scientifica ADI Design Index.I webinar organizzati nell’ambito della 10^ Pordenone Design Week proseguiranno mercoledì 31 marzo con il convegno online dal titolo “La Complessità̀ tra i banchi di scuola”.