Pordenone, doppio appuntamento con la Befana

Venerdì 6 gennaio a Pordenone sono in programma le tradizionali manifestazioni epifaniche: Befana del Vigile 2023 e Befana Benefica. Per consentire lo svolgimento delle due manifestazioni sono state emanate altrettante ordinanze che derogano temporaneamente dalle norme vigenti in materia di viabilità in città.

Per la Befana del Vigile 2023, organizzata dal Vespa Club di Pordenone e patrocinata del Comune, dalle 10 alle 11.30 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in piazza XX Settembre, per consentire l’esposizione delle Vespe. Dalle 9.45 poi si estende il divieto di transito dei veicoli con sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso della manifestazione. La carovana proveniente da piazza XX Settembre transiterà in via Martelli, viale Dante, piazza Duca d’Aosta, via della Colonna, via San Valentino, via Piave, per sostare a Cordenons e far ritorno in città lungo corso Garibaldi in senso contrario di marcia, in piazzetta Cavour per proseguire verso corso Vittorio Emanuele fino alla Loggia del Municipio dove arriverà verso le 11.30.

La manifestazione Befana Benefica riservata alle auto storiche e d'epoca è organizzata dall’Associazione Ruote del Passato per sostenere l’Associazione Il Gabbiano di San Vito al Tagliamento. Per consentire l’esposizione e il passaggio delle autovetture d’epoca, dalle 10 alle 12.30 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in piazza Cavour. Dalle 9.45 a massimo le 12.30 sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso della manifestazione. I veicoli provenienti da via Nuova di Corva percorreranno viale Martelli, via Dante, piazza Duca d’Aosta, via della Colonna, via San Valentino, via Piave, per sostare a Cordenons e far ritorno in città fino a raggiungere piazza Cavour verso le 11 circa.