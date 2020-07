Pordenone, due borse di studio per il Collegio 'Luciano Fonda'

La Fondazione Ottone Zanolin ed Elena Dametto Onlus già collabora con il Collegio Universitario Luciano Fonda finanziando l’ammissione al Collegio, per il triennio 2019-2022 di due studenti residenti nei comuni della Provincia di Pordenone. Beneficiano attualmente del sostegno della Fondazione, Elisabeth-Adelheid Keppler, studentessa del primo anno di Fisica e Lucrezia Rupolo, iscritta al primo anno di Medicina e Chirurgia.

Con la firma della convenzione tra la Fondazione e il Collegio, la collaborazione si rinnova per il triennio 2020-2023. Grazie alla Fondazione Zanolin-Dametto, nei bandi 2020 saranno riservati a studenti provenienti dalla Provincia di Pordenone: un posto per studenti che si iscrivono al primo anno delle Lauree Magistrali e uno per studenti che si iscrivono al primo anno delle Lauree Triennali o a Ciclo Unico. Attualmente, sono 7, in totale, gli allievi del Collegio provenienti dalla Provincia di Pordenone.

Le selezioni per il bando 2020 prevedono una prima selezione sulla base della valutazione dei titoli, seguita da un colloquio orale e si concluderanno a fine luglio, per i posti destinati a studenti delle Lauree Magistrali, e a settembre per gli allievi delle lauree triennali e a ciclo unico.