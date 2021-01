Pordenone, ecco i nuovi bidoni per umido e vetro

E’ cominciata da piazza XX Settembre la sostituzione progressiva di tutti i 3400 bidoni di umido e vetro della città, in centro e nei quartieri. La sostituzione, effettuata da Gea su disposizione del Comune, si completerà entro aprile, man mano che arrivano le forniture. I bidoni hanno nuove colorazioni in linea con le normative europee.

In piazza XX Settembre sono state piazzate anche le nuove coperture, i cosiddetti 'nascondini' che, appunto, nascondo i contenitori dei rifiuti. Per queste coperture si valuterà il gradimento dei cittadini e, in caso positivo, verranno installate anche negli altri siti del centro storico.

"Il cambio dei bidoni sparsi in tutta la città accresce l’igiene e il decoro – spiega il sindaco Alessandro Ciriani – inoltre la loro manutenzione e lavaggio rischiava di essere antieconomica".

Ma ci sarà, probabilmente, anche un altro passo, e cioè la futura sostituzione pure dei cassonetti grandi. "Stiamo aspettando gli esiti dello studio che ci dirà se è meglio passare alla raccolta rifiuti «porta a porta spinta» oppure mantenere questo sistema – spiega ancora il sindaco. - Visto le ottime performances di Pordenone sulla raccolta, testimoniate dalle classifiche nazionali, credo che lo studio ci dirà di continuare così. In tal caso cambieremo anche i cassonetti grandi. Lo faremo un po’ alla volta, anno dopo anno, visto l’ingente investimento quantificato tra gli 800 mila euro e il milione".

Intanto, appunto, via libera ai nuovi bidoni di umido e vetro. Anche l’assessore Stefania Boltin sottolinea "il maggior decoro per la città. L’iniziativa, inoltre, testimonia l’attenzione dell’Amministrazione comunale a tutta la città, a cominciare dai quartieri".