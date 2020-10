Pordenone, guasto al riscaldamento delle scuole Gabelli

Si è verificato un guasto inaspettato al sistema di riscaldamento delle scuole Gabelli, a Pordenone. "Per ripristinare pienamente l'impianto sono necessarie circa due settimane", spiegano dal Comune. "Nel frattempo, ci siamo immediatamente attivati riuscendo a reperire convettori per riscaldare tutti gli ambienti della scuola e la palestra, finchè l'impianto normale non sarà sistemato".

I primi convettori saranno disponibili già da lunedì 19, e da martedì 20 saranno già tutti operativi. "Ci scusiamo con questo imprevisto con bambini, insegnanti, famiglie", conclude la nota dell'Amministrazione comunale.