Pordenone, il grazie dei pompieri ai sanitari

Un emozionante incontro quello di oggi tra il personale del Dipartimento di Emergenza dell’ospedale di Pordenone e i Vigili del fuoco del locale Comando.

L’iniziativa si è posta l’obiettivo di rafforzare la vicinanza tra le due strutture che spesso si trovano a operare insieme nei vari interventi che quotidianamente si presentano sul territorio, dove i soccorritori sanitari lavorano fianco a fianco con i pompieri con il comune obiettivo di salvare vite.

In questa occasione, però, l’azione di questi ultimi era indirizzata a riconoscere l’impegno e la professionalità dei sanitari che stanno combattendo in prima linea contro gli effetti del Covid-19 come servizio per tutta la comunità. Di qui l’atto simbolico della consegna da parte di un vigile del fuoco di un casco rosso direttamente nelle mani del dottor Thomas Pellis che l'ha ricevuto a nome di tutti, medici, personale infermieristico e altri lavoratori che da settimane stanno dando il proprio inestimabile contributo su questo fronte.

“Grazie per quello fate”, sono le semplici parole pronunciate in questa occasione, “grazie a nome di tutti i vigili del fuoco”.