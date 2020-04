Pordenone, in consegna oltre 5mila mascherine

Tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile la Protezione civile comunale di Pordenone distribuirà in città altre 5.800 confezioni a domicilio, contenenti ciascuna due mascherine per famiglia. Questa tranche di consegne riguarderà le aree dalla A31 (coperta solo in parte nel passaggio precedente) alla A48 (quest'ultima fino a esaurimento scorte). A Pordenone la distribuzione porta a porta segue l'ordine numerico delle aree di attesa in cui è suddiviso il territorio comunale.

Sul sito web comunale è possibile verificare la propria area di appartenenza, inserendo nell'apposito box l'indirizzo. “I tempi di distribuzione dilazionati – precisa l'Amministrazione comunale - non dipendono dalla protezione civile locale, che consegna ai cittadini le mascherine che man mano riceve.Appena saranno disponibili ulteriori mascherine a copertura delle altre aree, sarà il Comune ha informare puntualmente la cittadinanza”.

Dopo questa consegna, rimarranno temporaneamente scoperte, fino alla nuova fornitura, le ultime aree, quelle dalla 49 alla 54.