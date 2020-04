Pordenone, in distribuzione mascherine a 4.410 famiglie

La Protezione civile comunale ha ricevuto da quella regionale una nuova fornitura di mascherine. Tra lunedì e martedì sera, o mercoledì mattina, i dispositivi sanitari verranno consegnati a 4410 famiglie. In particolare, saranno coperte le aree dalla A/10 alla A/20 (quest'ultima in parte). In città, infatti, la distribuzione segue in ordine crescente le 54 aree di attesa in cui è suddiviso il territorio comunale, previste dal Piano comunale delle emergenze.

Per consultare l'elenco delle aree e individuare la propria si può accedere al sito comune.pordenone.it.

A distribuire le mascherine saranno i volontari della Protezione civile e degli alpini. Va precisato che la Protezione civile comunale distribuisce le mascherine man mano che viene rifornita dalla Protezione civile regionale. Tante ne riceve, tante ne distribuisce.