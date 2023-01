Pordenone, la befana scende dal campanile di San Marco

A Pordenone si è ripetuta la tradizione della discesa della befana dal campanile di San Marco, condotta dai Vigili del fuoco del locale comando con l'impiego di tecniche Saf, ovvero di derivazione Speleo Alpino Fluviale.

In questo caso i pompieri pordenonesi hanno realizzato una teleferica che, da un'altezza di circa 55 metri, ha permesso alla 'vecchina' di atterrare dopo un volo di 90 metri in piazzetta San Marco, dove ad attenderla c'erano molte persone, in prevalenza bambini con le loro famiglie.

L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Pordenone che ha chiesto proprio la collaborazione del Comando dei vigili del fuoco.