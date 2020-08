Pordenone, la Polizia saluta Pitton e Villa

Il Vicario del Questore di Pordenone Giancarlo Conte, questa mattina, ha ricevuto il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Flavio Pitton e il Sovrintendente della Polizia di Stato Daniele Villa, ai quali ha rivolto un caloroso saluto e un sentito ringraziamento per il servizio reso con passione e impegno e per la preziosa collaborazione fornita fino a oggi, data in cui hanno terminato il loro lungo servizio nella Polizia di Stato.

Pitton, arruolatosi nel 1983 in qualità di Agente Ausiliario, dopo aver frequentato il Corso Allievi Agenti presso la Scuola della Polizia di Stato di Trieste è stato trasferito alla Questura di Milano e successivamente dal 1989 presso il 10° Reparto Volo della Polizia di Stato di Venezia. Dal 1993 ha prestato servizio alla Questura di Pordenone, presso vari Uffici, tra i quali l’Ufficio Immigrazione, l’Ufficio di Gabinetto, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e per ultimo in qualità di responsabile dell’Ufficio Passaporti.

Villa, arruolatosi nel 1984 in qualità di Agente Ausiliario, dopo aver frequentato il Corso Allievi Agenti presso la Scuola della Polizia di Stato di Vicenza è stato trasferito alla Questura di Trieste e dall’anno 2002 alla Questura di Pordenone, dove ha prestato servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante” e in particolare negli ultimi anni alla “Sala Operativa”.

A entrambi i ringraziamenti e l’augurio di ogni bene da parte di tutto il personale della Questura di Pordenone.