Pordenone, nuovi mezzi per la Polizia locale

Sono due Jeep Renegade le ultime auto arrivate al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone – Cordenons, ottenute con un finanziamento regionale per l’approvvigionamento dei veicoli e della strumentazione, e che si aggiungono alla flotta di veicoli in dotazione a Polizia e Guardia di Finanza.

Ancora più performanti, dotate di tutta la moderna strumentazione per la rilevazione dei sinistri stradali e adeguate a girare sia in città che nel territorio rurale, circoleranno nel territorio pordenonese con una particolare attenzione all’impatto ambientale: montano infatti un motore ibrido in parte elettrico.

"Ringraziamo l’attenzione dimostrata dalla Regione – dichiara l’assessore alla Sicurezza del comune di Pordenone Emanuele Loperfido - per l’allargamento e il potenziamento del parco veicolare del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone – Cordenons. E soprattutto ringrazio i nostri agenti per tutto quello che fanno e per il loro lavoro anche nei giorni festivi. Per agevolarli in questo, li abbiamo dotati dei mezzi più performanti e operativi, per garantire operatività e sicurezza ad una città che si conferma ai vertici per sicurezza e qualità della vita".