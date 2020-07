Pordenone, nuovo cavalcavia intitolato a Falcone e Borsellino

A Pordenone, il nuovo cavalcavia sulla Pontebbana sarà intitolato agli eroi nazionali Falcone e Borsellino. L’opera pubblica che collega le scuole Flora e Grigoletti diventa così simbolo di unità nell’impegno per la legalità e il contrasto alle mafie.

"In tal modo colmiamo anche una lacuna nella toponomastica cittadina, che non aveva ancora reso omaggio ai due giudici", spiega l'Amministrazione comunale. "La decisione di dedicare il cavalcavia a Falcone e Borsellino era stata già presa da tempo. Al di là delle legittime preferenze di ognuno in merito a chi intitolare la nuova opera, crediamo che questi due grandi italiani siano la scelta migliore per rappresentare tutti".