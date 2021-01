Pordenone, oltre 300 bambini vanno a scuola a piedi

Otto scuole aderenti, 13 linee attive, 333 bambini accompagnati a piedi nei percorsi casa-scuola da un centinaio di volontari, con il supporto della polizia locale. Sono le cifre che fotografano il successo del pedibus, l’iniziativa che permette appunto ai bambini di arrivare a scuola (e tornare a casa) camminando. A organizzarlo è Comune di Pordenone, associazione Piccoli passi, scuola, genitori-volontari e agenti della municipale.

"Un gioco di squadra che ha moltiplicato negli ultimi due anni i serpentoni colorati dei bambini" ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani che ha inaugurato stamattina il nuovo Pedibus dell’istituto Narvesa. "Si insegna loro, e indirettamente ai genitori, che si può andare a piedi alleggerendo così la sosta davanti alla scuola e dando un insegnamento che unisce rispetto per l’ambiente, educazione civica, divertimento".

Presente anche l’assessore Emanuele Loperfido: "Abbiamo puntato subito a potenziare questo progetto che è salutare per i piccoli e alleggerisce il traffico. Meno auto e più bambini per strada, in sicurezza, sono un beneficio per la città".

"L’iniziativa contribuisce a decongestionare le scuole nelle ore di punta e insegnare ai bambini una mobilità diversa" ha aggiunto il comandante della polizia locale Massimo Olivotto. "Il pedibus è un grande gioco di squadra – ha detto Lidia Diomede dell’associazione Piccoli amici – abbiamo iniziato diversi anni fa, ma nel giro degli ultimi due anni abbiamo aperto molte linee. Ci lamentiamo del traffico fuori da scuola, ma possiamo tutti fare la nostra parte e noi siamo sempre in cerca di volontari".

"Crediamo profondamente al pedibus – è stato il commento di Lucia Cibin, dirigente dell’istituto comprensivo Pordenone Torre - perché mette assieme scuole, famiglie, Comune. Speriamo in una adesione sempre più ampia, anche di volontari. I bambini, dal canto loro, sono felici di venire a scuola a piedi".

Al termine della visita, sindaco e assessore hanno consegnando ai bambini le mantelline per quando piove. Per informazioni e aderire al pedibus scrivere a piccolipassiets@gmail.com