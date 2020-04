Il Comune di Pordenone tiene compagnia a grandi e piccini, con dirette e video Facebook per l'intrattenimento ai tempi della quarantena.

Grazie alla volontaria adesione degli artisti partecipanti e di Buzz Events, il calendario oggi alle 11 offre per i bimbi 'Giochi con il corpo per scuotere la mente' con Melarancia. Alle 16 appuntamento per tutti con i Papu e i loro 'Sproloqui', mentre alle 17, in collaborazione con Pordenone Pensa Giordano Bruno Guerrieri racconterà 'D'Annunzio segreto'.