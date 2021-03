Pordenone, pronto il parcheggio dell’area sportiva di via Peruzza

L’area sportiva di via Peruzza a Torre ha il suo nuovo parcheggio. Lo ha realizzato il Comune di Pordenone sistemando la grande zona esterna alla palestra. Ricavati circa 60 posti auto, 3 stalli per i disabili, gli spazi per la sosta di autobus, pulmini delle società sportive e autoambulanza, il percorso ciclopedonale protetto dalla strada sino all’ingresso della palestra. Realizzati anche i sottoservizi: la rete di scarico e smaltimento delle acque, i cavi per l’illuminazione pubblica. Il parcheggio è impreziosito da zone verdi e aiuole. Piantati anche nuovi alberi.

A tagliare il nastro sono stati il sindaco Alessandro Ciriani, l'assessore Walter de Bortoli e il presidente del Torre basket, che gestisce la palestra, Fulvio Silvani.

Per il sindaco “è un intervento che risponde alle richieste dei frequentatori della palestra, dalle società sportive ai ragazzi, dai genitori al pubblico, visto che prima del covid era molto frequentata. Prima era una distesa di terra e ghiaino impraticabile soprattutto se pioveva. E' anche un segnale di fiducia nella speranza che il covid ci lasci e questo posto torni a essere animato e frequentato. Qui vicino – ha aggiunto - abbiamo anche sistemato i campi del Torre calcio e siamo intervenuti sulla “club house” perchè vogliamo che i più piccoli possano stare in luoghi sicuri e confortevoli”.

“Il parcheggio è il completamento di un impianto sportivo importante – ha rimarcato de Bortoli - utilizzato per basket, calcio a cinque a altre a discipline e che serve anche della scuola Flora. Erano quindici anni che non c'era il parcheggio. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 300 mila euro e in 10 mesi abbiamo realizzato l'opera. E' un park moderno e sicuro”.

Soddisfatto il mondo sportivo che ruota attorno all'impianto. “Abbiamo atteso questa opera – ha detto Silvani - e ora ringraziamo l'amministrazione comunale perchè il parcheggio valorizza la palestra. Ora il massimo sarebbe utilizzare gli altri spazi qui attorno per rendere questa area un vero e proprio villaggio dello sport”.