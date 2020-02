Pordenone, prorogato il Mercato di Sacro Cuore

A Pordenone, il piccolo mercato rionale del Sacro Cuore, attivo da due anni, è stato prorogato. A confermarlo è l’assessore al commercio Emanuele Loperfido. "La sperimentazione scadeva a marzo – spiega Loperfido - perciò la giunta ha deciso una proroga-ponte per altri due mesi in attesa che il consiglio comunale, competente in materia, voti un’estensione più ampia, come auspicabile. E’ infatti un servizio in più per la comunità e i produttori agricoli sono disponibili a proseguire l’esperienza".

Il mercato porta nel quartiere tutti i venerdì (dalle 7.30 alle 13.30) prodotti a chilometri zero come verdura, frutta, fiori, formaggi, carne, pesce e pane. L’Amministrazione Ciriani ha attivato altri due mercati rionali: quello di Torre, il giovedì mattina in piazza Don Lozer dalle 7.30 alle 12.30, e quello di Villanova, il venerdì pomeriggio in via Pirandello dalle 15 alle 19, davanti all’area del centro sportivo e della Festa in piassa.