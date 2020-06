Pordenone, protesta delle autoscuole

Le autoscuole di Pordenone sono pronte a manifestare per avere maggiori tutele in questa fase di crisi, alla luce del fatto che, nonostante la ripartenza, il servizio regionale della motorizzazione civile e in particolare, gli esaminatori non hanno dato la disponibilità a ripartire con gli esami di guida delle categorie B, che rappresentano il 90 per cento del totale.

“Nonostante sia emersa la volontà da parte del direttore regionale del servizio e dell’assessore regionale competente – spiega Mauro Tavella dell’omonima autoscuola, a capo della protesta - alcuni sindacalisti si sono posti di traverso ostacolando la possibilità di fare gli esami”.

Una decisone che mette ulteriormente in crisi le autoscuole, già alle prese con mancati incassi e dipendenti in cassa integrazione. Per questo venerdì 5 giugno ci sarà una protesta davanti alla motorizzazione civile di Pordenone.