Pordenone: Raffaele Padrone rieletto alla guida della Fsp Polizia di Stato

Si è concluso il 3° Congresso Provinciale di Pordenone della FSP Polizia di Stato-già UGL Polizia – svoltosi in città nel rigoroso rispetto delle misure attualmente previste per il contenimento dei rischi di contagio Covid-19, e che precede di alcuni giorni il Congresso Nazionale che si svolgerà a Pomezia (Roma) nei giorni 8 e 9 luglio.



L’assemblea ha eletto e riconfermato alla dirigenza della FSP pordenonese il Segretario uscente l’ispettore Superiore della Polizia di Stato Raffaele Padrone in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto della locale Questura.

Una riconferma quella di Padrone che afferma la professionalità e l’impegno sindacale a salvaguardia dei diritti dei colleghi in tutti questi anni.



Il Segretario Generale Provinciale eletto, che ha iniziato la sua carriera di dirigente sindacale nel 1991 è stato anche socio fondatore nel 1996 di altra sigla sindacale e nel 2006 ha partecipato alle trattative di costituzione della UGL Polizia, motivi per cui, gli è stata conferita nel 2017 dal Capo dello Stato la Onorificenza di Cavaliere dell’ordine.



Padrone auspica che la sua trentennale esperienza, che metterà a disposizione per l’insegnamento e la preparazione dei suoi dirigenti, sia presa in considerazione tra le fila dei dirigenti sindacali nazionali a Pomezia, per dar maggiore lustro a questa provincia e al territorio friulano.“La carenza di organico, che da anni affligge il Comparto Sicurezza – dichiara Padrone- si ripercuote su tutto il territorio nazionale, ma si percepisce maggiormente nelle piccole realtà come la nostra dove, al pari delle grandi Questure le attività di prevenzione e controllo del territorio sono i medesimi anzi raddoppiati i controlli soprattutto negli ultimi due anni durante i quali si sono aggiunti i servizi relativi alle normative Covid-19 e anche in vista delle riaperture dei pattugliamenti con altre forze di Polizia ai confini del Friuli Venezia Giulia”."Il personale della Questura scarseggia ormai da anni come nelle varie specialità, come ad esempio alla Polizia Ferroviaria di Pordenone che continuamente viene impegnato in continue aggregazioni al valico di Tarvisio (Ud) condizione che rischia di far chiudere il proprio Ufficio in città, o come accade per il personale della Sezione della Stradale ad esempio, già al collasso, che ormai svolge servizi di pattugliamento e prevenzione solamente lungo la bretella autostradale - prosegue Padrone -. La Questura invece da anni presta il suo risicato personale in ausilio in altre città e regioni, per con continui servizi di aggregazione per i più svariati motivi: flussi immigratori irregolari, accompagnamenti – manifestazioni NO TAV – mostre Internazionali etc., no per ultimo l’aggregazione di due agenti a Bari in occasione del G20, condizioni che gravano sul personale rimanente in Ufficio".A condividere le problematiche locali, padrone avrà a disposizione una nuova e folta squadra che ha scelto come suoi stretti collaboratori:(suo vicario),(segretario provinciale),(segretario provinciale),(segretario provinciale) e(segretaria amministrativa), consiglieri