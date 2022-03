Pordenone rende omaggio al senatore Bruno Giust

Riconoscimento a uno dei padri della cooperazione del Friuli Occidentale: sabato 26 marzo alle 11, il giardino pubblico tra le vie Carnia e Cimoliana a Pordenone sarà ufficialmente intitolato da parte del Comune alla memoria del senatore Bruno Giust, nel quartiere del Sacro Cuore dove egli risiedeva. Oltre all'impegno politico, che lo portò fino a palazzo Madama, Giust nell'ambito di Confcooperative fu presidente provinciale (dal 1976 al 2000) a Pordenone, regionale del Friuli Venezia Giulia e consigliere nazionale.

"Incarichi e riconoscimenti - commenta il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli - che gli sono stati attribuiti per le sue capacità e doti umane che lo hanno sempre contraddistinto. Una persona fedele ai propri principi e sostenitore degli insegnamenti della dottrina sociale cristiana. Per questo, d'intesa con la famiglia, abbiamo proposto l'intitolazione del giardino trovando l'adesione entusiasta del sindaco Alessandro Ciriani e dell'amministrazione comunale di Pordenone".

L'intitolazione del Giardino Bruno Giust vedrà l'intervento delle autorità prima del simbolico taglio del nastro. L'evento rientra nel calendario di appuntamenti collegati alla ricorrenza del 70° di fondazione di Confcooperative Pordenone, avvenuta nel 1951.

Scomparso nel luglio del 2009, Bruno Giust non mancava mai di ricordare come la cooperazione non andasse vista come “terza via” tra capitalismo e statalismo, ma come risposta avanzata di democrazia economica, di sviluppo sostenibile, legata al territorio, basata sui valori e sulla dignità dell’uomo, pure all’interno di un’economia di mercato. Un’economia che non si accontenta del guadagno immediato, della massimizzazione dei profitti dei pochi a scapito dei molti, ma che contemporaneamente guarda alle generazioni future, accantonando gli utili nei fondi di riserva indivisibili che si trasmettono di generazione in generazione (estratto dal volume “Bruno Giust – l’impegno sociale e politico”, autori vari 2014).