Pordenone rende omaggio all'8° reggimento Bersaglieri

Pordenone rende omaggio all'Ottavo Reggimento Bersaglieri. L'Amministrazione comunale, con in testa l'assessore Cristina Amirante, ha deciso di celebrare la storia dell'antica caserma, con un secolo di vita, sede del Reggimento per moltissimi anni e oggi nella stessa area del nuovo ospedale cittadino.

"La sensibilità della Giunta guidata dal Sindaco Ciriani - sottolinea un ex Bersagliere - ha fatto sì che la cancellata d'ingresso della caserma, ultimo manufatto esistente, resterà a futura memoria diventando il luogo del ricordo di quella storica struttura, che ha visto passare per quel cancello un numero incalcolabile di giovani di leva, orgogliosi e fieri di far parte del Grande Ottavo".

"Il monumento sarà arricchito da un gruppo bandiera formato da quattro sagome in acciaio che, posizionate dietro la cancellata, daranno un bellissimo effetto e con giochi di luce e due targhe, una per ripercorrere la storia della caserma e l'altra quella del reggimento".

L'anno scorso Pordenone ha concesso la cittadinanza onoraria all'ottavo con una toccante cerimonia.