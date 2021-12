Pordenone ricorda il Milite Ignoto con una targa

Ha avuto luogo questa mattina, presso Piazzale Ellero dei Mille a Pordenone, in osservanza alle disposizioni anti-contagio, la cerimonia in occasione dello scoprimento della Targa commemorativa del Milite Ignoto, per celebrare il Centenario della traslazione della Salma all’Altare della Patria.



All’evento, che è iniziato con l’esecuzione dell’inno d’Italia, hanno preso parte le massime autorità civili e militari cittadine, tra cui il Prefetto di Pordenone, Dottor Domenico Lione, il Sindaco del Comune di Pordenone, Dottor Alessandro Ciriani, il Comandante della 132^ Brigata corazzata “Ariete”, Generale di Brigata Roberto Banci, S.E. il Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini, i rappresentanti dei corpi armati dello Stato e le associazioni combattentistiche e d’arma. Presente anche il Gonfalone del Comune di Pordenone.



Prima dello scoprimento della targa, collocata nei pressi del Monumento ai Caduti, il Generale Banci, nel suo intervento, ha ricordato come “il milite ignoto rappresenti tutti coloro che hanno donato la propria vita alla patria, nelle guerre di ieri e nelle missioni internazionali degli ultimi anni, di cui oggi custodiamo la memoria”.

Il tributo al milite ignoto, come sottolineato anche dalle altre autorità intervenute alla cerimonia, deve essere un monito alle future generazioni affinché non si ripetano gli errori del passato.



Il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto è stato deliberato dal Consiglio Comunale di Pordenone lo scorso mese di luglio e, con la cerimonia odierna, si è voluto commemorare solennemente il sacrificio suo e di tutti i militari caduti.