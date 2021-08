Pordenone, rinasce l'antico Birrificio

"Chi avrebbe mai scommesso un centesimo sulla possibilità reale di rimettere a nuovo l’ex birreria, così bella ma anche così abbandonata e decadente? E, invece, restituiremo alla città un edificio splendido e carico di storia" commenta il sindaco Alessandro Ciriani, parlando del futuro recupero di un luogo simbolo della città, un reperto di archeologia industriale, l’ex birreria appunto, a fianco della Questura. Una riqualificazione che rientra nel 'bandone' da 26 milioni di euro vinto dal Comune, che prevede appunto la sistemazione di diverse strutture e aree cittadine.

"Con un lavoro faticoso e in grande velocità – spiega Ciriani - siamo riusciti a vincere quel bando. La destinazione dell’ex birreria, in particolare, sarà duplice. La prima di housing sociale, verranno cioè ricavati 5 alloggi sociali, vale a dire nè case popolari come le conosciamo, nè case di lusso, ma abitazioni confortevoli e moderne per dare risposta a quella fascia di popolazione che cerca alloggio. Dall’altro lato sarà destinato a servizi e uffici che renderanno ancora più vivo quel contesto. Non dimentichiamo poi, che verrà sistemata anche l’area del vicino borgo Colonna".

L’amministrazione comunale ha diffuso un rendering su come sarà il risultato finale dell’attuale rudere. "Non dimentichiamo – spiega l’assessore Cristina Amirante – che l’edificio è giustamente vincolato dalla Soprintendenza, per cui il recupero architettonico rispetterà la sua storia e l’immagine iconica nel contesto cittadino".

I lavori non inizieranno prima del 2023; sono infatti necessari almeno un anno di progettazioni e pareri. L’investimento sarà di ben 7 milioni e 350 mila euro. Il rilancio dell’ex birreria si inserisce in una zona cittadina interessata da altre riqualificazioni. "La struttura – nota l’assessore ai lavori pubblici Walter De Bortoli - si colloca tra parco San Valentino, via San Valentino e via Piave, tutte sottoposte a sistemazione. Completeremo così, con l’ex birreria, il rinnovamento di una parte importante di città".