Pordenone, ripiantati altri otto alberi di via Piave

Sono stati ripiantati in città altri otto alberi rimossi nei mesi scorsi da via Piave, a Pordenone, per permettere i lavori. Tre di essi sono ora al centro sportivo di Villanova, tre nel giardino della struttura per le associazioni, sempre a Villanova. Gli altri due sono stati ripiantati rispettivamente nell’area della palestra di via Peruzza a Torre e nel parcheggio di via Colvera, al Sacro Cuore.



Queste otto ripiantumazioni si aggiungono ad altre otto delle settimane scorse nel giardino della Casa della contessina a Torre (tre alberi) e nel parchetto di via Cellina, in zona Sacro Cuore (cinque alberi). L’operazione è in linea con la volontà dell’Amministrazione comunale di ripiantare quando possibile gli alberi che sono stati rimossi per consentire le opere di rinnovamento della città.