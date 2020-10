Pordenone saluta Roberto Salvador

Dopo 39 anni di servizio e 43 di contributi è andato in pensione il dipendente comunale Roberto Salvador, colonna portante dei servizi demografici e da 15 anni in forza al servizio elettorale. A Salvador sono andati i ringraziamenti e gli affettuosi saluti del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e del vice Eligio Grizzo, che gli hanno consegnato una pergamena "per l’ottimo servizio reso ai cittadini del Comune di Pordenone".

Pordenonese doc e volto noto della città, Salvador è entrato in Comune nel lontano 1980. "Ho ricevuto con emozione l’attestato – ha commentato - e ringrazio l’amministrazione comunale per avermelo conferito. Un caloroso grazie va anche ai colleghi di lavoro, che sono amiche e amici, oltre a essere preparati sotto il profilo professionale".

Come ultimo lavoro prima della pensione ha partecipato all’organizzazione delle elezioni in Fiera, svoltesi il 20 e 21 settembre scorsi. Una soluzione alternativa alle aule scolastiche molto apprezzata dalla cittadinanza e svoltasi con successo anche grazie all’apporto di Salvador.