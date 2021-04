Pordenone, slitta la ciclopedonale Parco del Seminario-via Bellasio

Il completamento del percorso ciclopedonale Parco del seminario-via Terme Romane-via Bellasio a Pordenone, previsto per maggio, slitta di due mesi e costerà di più. E’ l’effetto della prima modifica al contratto e variante in corso d’opera pubblicata oggi dal Comune al progetto finanziato con fondi Pisus.

Entrando nei dettagli, come spiega l’assessore all’urbanistica Cristina Amirante, nel tratto compreso tra il nuovo ponte sul Noncello posato il 22marzo e via Terme Romane, al posto del previsto viadotto metallico sarà realizzato un rilevato in terreno inerbito addossato alla sponda del fiume, limitando così l’impatto visivo. Inoltre, la palificata lignea esistente sulla sponda destra del Noncello sarà rinforzata e le quattro passerelle metalliche saranno sostituite da attraversamenti con tubazioni prefabbricate e palificata in legno di castagno scortecciato, dando continuità di materiali all’intero tracciato e scongiurando le criticità legate alla scivolosità dei percorsi in grigliato metallico. Infine, invece della scalinata di collegamento fra le sponde e via Terme Romane, sarà realizzata una rampa rimodellando la sponda e utilizzando pali di legno.

Tutte modifiche al progetto precedente che allungheranno i tempi di realizzazione di 60 giorni, per cui il termine dei lavori è ora previsto per fine giugno. Cresce anche il conto dell’opera di 40mila euro, che portano il quadro economico da 710mila a 750mila euro. La differenza sarà messa a disposizione dal Comune.