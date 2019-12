Pordenone, soste agevolate per lo shopping natalizio

Anche quest’anno la giunta comunale di Pordenone ha programmato alcune giornate di sosta agevolata per favorire lo shopping in città sotto le feste. Le misure riguardano la prossima settimana, quando la corsa agli acquisti raggiungerà il clou. Sabato 21 e lunedì 23 dicembre i parcheggi multipiano saranno gratuiti dalle 14, ad esclusione del Verdi, dietro la biblioteca, in quanto si trova all’interno del ring.

Martedì 24, vigilia di Natale, la sosta sarà gratuita per tutto il giorno in tutti i parcheggi della città, sia multipiano che strisce blu su strada. Infine, sabato 4 gennaio, primo giorno di saldi, la sosta sarà gratuita tutto il giorno nei multipiano attorno al ring. Rimarrà a pagamento solo il Verdi.

Il mancato introito per Gsm, la partecipata del Comune che gestisce la sosta, è di circa 3 mila euro, "ma più che un mancato introito – commenta l’assessore Emanuele Loperfido - è un investimento per dare una mano al nostro commercio. Come ogni anno abbiamo cercato di incentivare la sosta e la rotazione per favorire l’afflusso a negozi, bar, locali".

Nelle domeniche e nei festivi, come sempre, i parcheggi rimangono gratuiti dappertutto. L’amministrazione ha ricordato inoltre che i multipiano sono gratuiti tutti i sabati dalle 15 e che nei giorni feriali la sosta nei parcheggi in struttura conviene comunque, visto che la tariffa è di 0,40 euro l’ora.