Pordenone, svolta green per piazza XX Settembre

Svolta green a Pordenone, con l'avvio dei lavori in piazza XX settembre. A darne notizia il sindaco, Alessandro Ciriani, sui social.



"Sono cominciati i lavori preparatori per la svolta verde di piazza XX Settembre, a Pordenone. Come promesso, realizziamo una zona con alberi e aiuole in un lato della piazza (di più non si può per la presenza di sottoservizi). In questo modo – ha aggiunto – daremo un’anima alla piazza, coniugando il suo ruolo di palcoscenico di eventi (speriamo tornino presto) con quello di luogo piacevole di socialità e relazioni".