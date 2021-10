Pordenone, tavolo per combattere la violenza di genere

Nel solco del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere e dei maltrattamenti in famiglia stilato dalla Prefettura di Pordenone e nell’ambito della Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere istituita dall’Arma dei Carabinieri ieri, nella sala congressi della locale Ascom si è tenuto un tavolo inter-istituzionale tecnico-operativo sul tema, con qualificati interlocutori del settore.

L’evento, che nasce dall’iniziativa del Comando provinciale Carabinieri di Pordenone, puntava a coinvolgere Istituzioni e Associazioni per promuovere ogni opportuna cooperazione/sensibilizzazione per elaborare nuove strategie operative volte a una migliore comprensione dei ‘fattori di rischio’ e, quindi, formulare risposte sempre più efficaci per frenare le violenze, mettendo a sistema le ‘best practices’ nei relativi livelli di intervento: preventivo, protettivo e repressivo.

Al tavolo - a cui seguiranno prossimi incontri a livello periferico con i Comandanti delle Stazioni Carabinieri, primi recettori sul territorio delle istanze di tutela delle vittime di reato - hanno collaborato, oltre ai Comandanti delle Compagnie Carabinieri di Pordenone, Sacile e Spilimbergo, i Comandanti del Nucleo Investigativo e Nucleo Informativo, e vari interlocutori, moderati dal Comandante del Reparto Operativo, il tenente colonello Vincenzo Nicoletti.

In particolare, erano presenti il sostituto procuratore Matteo Campagnaro; Donia Ben Romdhane Battera, già avvocato e noto “esperto di genere” a livello internazionale, responsabile di diversi programmi di integrazione/uguaglianza di genere in campo internazionale, oggi giudice e docente universitario in Tunisia; l’avvocato Sara Rizzardo, coordinatore sportello antiviolenza presso la Procura di Pordenone e Presidente Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone; Carlotta Galli, Servizi Sociali del Comune di Pordenone; Lucilla Moro, Servizi Sociali del Comune di Pordenone; Silvia Brunetta e Anna Campanile, rispettivamente presidente e referenze dell’associazione Voce Donna Onlus.

Gli autorevoli contributi hanno permesso di analizzare i dati statistici sullo specifico fenomeno nel Friuli Occidentale, dove si è registrato un incremento del 38% nel periodo 2020/2021 rispetto al precedente 2019/20, passando da 112 a 181 fatti segnalati. L’Arma dei Carabinieri ha proceduto nel 75% dei casi. Gli autori delle violenze sono stati maschi nel 97%.

Si è sottolineata l’esigenza di un bilanciamento degli interessi tra i diritti della vittima (presunta, fino alla sentenza definitiva) e i diritti dell’imputato (innocente, fino a condanna definitiva), passando dai meccanismi di tutela contro i pericoli di una vittimizzazione secondaria per arrivare a un’interessante panoramica comparata sulle forme di discriminazione nei confronti delle donne ancora esistenti nel mondo arabo, i cui retaggi culturali sono spesso causa di atti di violenza ai danni di quelle donne oggi immigrate in Italia.