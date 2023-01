L’ufficio comunale di Stato Civile di Pordenone rimarrà chiuso il giorno lunedì 2 gennaio 2023 per consentire le attività di aggiornamento obbligatorio delle procedure informatiche e non effettuerà servizio al pubblico, né in presenza né online, in quanto non potranno erogare servizi.

L’ufficio Anagrafe invece sarà regolarmente aperto al pubblico con i consueti orari.