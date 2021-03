Pordenone, verso la conclusione i lavori in viale Marconi

Domenica 28 marzo, come da programma, si concludono i lavori su viale Marconi, a Pordenone. La cerimonia inaugurale prevista proprio per domenica, invece, è rimandata al dopo zona rossa. Una decisione inevitabile visto che il Comune intende coinvolgere nel taglio del nastro le attività commerciali lungo la strada, compresi i due nuovi negozi che sono appunto chiusi per le restrizioni. Per lo stesso motivo slitta a data da definire anche la mostra a cielo aperto, sotto i portici del viale, con le immagini storiche di Pordenone, che lo stesso Comune allestirà assieme all’associazione Panorama.



"A queste condizioni – spiega l’Amministrazione – è impossibile organizzare un’inaugurazione condivisa con il coinvolgimento di residenti e commercianti". In ogni caso, la riasfaltatura della strada è terminata. In settimana verrà installata la nuova illuminazione pubblica e stesa la segnaletica orizzontale. Probabilmente, durante le operazioni di posa della segnaletica si potrà scongiurare la chiusura della strada: verrà lasciata aperta una corsia o attivate delle deviazioni sul momento. Il doppio senso sarà introdotto un po’ più avanti, presumibilmente dopo Pasqua. Viale Marconi è stato oggetto di importanti e complicati lavori infrastrutturali. Sono state deviate due rogge sotterranee che rischiavano di minare la stabilità di un condominio. Grazie a tale operazione, inoltre, il laghetto San Giorgio è ora ossigenato. Rifatte anche le fognature e la rete dell’acquedotto oltre, ovviamente, alla riqualificazione urbanistica con il nuovo manto stradale, la ciclabile, i marciapiedi e l’illuminazione pubblica. Il tocco finale sarà appunto la mostra sotto i portici con le immagini della vecchia Pordenone.