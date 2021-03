Pordenone, volontari ripuliscono l’area di via Benedetto Marcello

Al motto “Manteniamo pulito il luogo dove viviamo”, una dozzina di volontari del quartiere Beato Odorico, adulti e anche alcuni minori nuovi e futuri ambasciatori della sostenibilità ambientale, sabato mattina, hanno pulito l’area attorno a via Benedetto Marcello, a Pordenone.

Attrezzati con pale, sacchi, cassonetti con ruote così da potersi spostare più agevolmente, con guanti e pinze per la raccolta dei rifiuti minuti e muniti di dispositivi di protezione, hanno ripulito vie, bordi stradali e aree verdi, raccogliendo ogni genere di rifiuti gettati irrispettosamente.

La sorpresa più avvilente è stato il recupero di diversi materiali, fra i quali un lavandino, un televisore, contenitori vari, pneumatici ed anche cuscini, abbandonati sulle sponde del laghetto Tomadini, area privata a cui è stato concesso l’ingresso.

“E’ la dimostrazione dell’accresciuta sensibilità verso l’ambiente - ha commentato l’assessore Stefania Boltin - di alcuni cittadini che hanno speso un po’ del loro tempo libero per pulire il proprio quartiere. Riprende quindi l’iniziativa 'Puliamo i quartiere', già fatta in altri rioni e che sarà ripetuta anche in altre zone della città, grazie al contributo di volontari ed associazioni”.