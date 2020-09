Pordenonelegge in piena sicurezza

Questa mattina, il Questore di Pordenone Marco Odorisio, alla presenza del Vice Prefetto Vicario Reggente Alessandra Vinciguerra, del Vice Presidente Silvano Pascolo e del Direttore della Fondazione Pordenonelegge Michela Zin, ha illustrato i dispositivi di sicurezza in occasione dello svolgimento della 21esima edizione della Festa del libro con gli autori, in programma da mercoledì 16 a domenica 20 settembre.

Per l’evento, di rilevanza internazionale, è stata predisposta una cornice di sicurezza discreta e non impattante, in perfetta sintonia con lo spirito dell'evento, ma nel contempo efficace ed efficiente.

Infatti, i servizi di ordine e sicurezza pubblica saranno assicurati da personale della Questura di Pordenone, dei Comandi provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, dispositivi integrati da Team delle Unità Operative Pronto Intervento, pattuglie del Reparto di Prevenzione Crimine Veneto provenienti da Padova, Team di artificieri e una pattuglia del Reparto a Cavallo della Questura di Milano.

Per tutta la durata della rassegna, la Questura accoglierà la Sala Operativa Grandi Eventi, una vera e propria cabina di regia, dove sarà possibile monitorare le location interessate grazie adun sistema di oltre cento telecamere di videosorveglianza del Comune e con l’installazione di ulteriori telecamere “dedicate” predisposte dal Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Padova.