Porpetto ricorda Gina Marpillero a 110 anni dalla nascita

Sono trascorsi oltre dieci anni dalla scomparsa di Gina Marpillero, eppure il tempo non sembra aver intaccato l’affetto per quell’eterna “bambina di prati, di boschi, di acque, di fiumi”. Furono soprattutto due corsi d’acqua, il But della sua Carnia e il Corno di pianura, a contendersi il suo cuore, fino alla pacifica confessione che, in fondo, si potevano avere anche due amori diversi. E saranno proprio le “strades da Basse” ad animarsi per ricordarla a 110 anni esatti dalla nascita, venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 17.30, con l’inaugurazione di un percorso tematico dedicato.



L’itinerario, ideato dal Comune di Porpetto e dai figli Caterina e Fabiano Zaina, è stato finanziato dall’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana attraverso il bando sulla Festa della Patria del Friuli e si sviluppa lungo il paese, partendo dalla biblioteca comunale “Gina Marpillero”, per poi sostare in prossimità del “taciturno” Corno, sino ad arrivare alla “cjase di planure” che fu per tanti anni cuore pulsante delle sue cento passioni.

Conclusa la cerimonia ufficiale presso il centro civico, la serata proseguirà presso la Casa della Gioventù, gentilmente concessa dalla parrocchia di San Vincenzo Martire, dove verrà riallestita la mostra fotografica “Vita di Gina Marpillero nel Novecento friulano”, realizzata dalla biblioteca comunale Villa Dora di San Giorgio di Nogaro con il patrocinio della Società Filologica Friulana e visitabile sino al 27 febbraio (sabato e domenica: 10.00-12.00 e 15.30-18.00; su appuntamento: 3389377736).

Immancabile la presenza dell’amata Carnia, che verrà rappresentata dall’artista Gigi Maieron, in concerto con la sua band sabato 26 febbraio, alle ore 18.00. Tra i brani proposti, vi sarà anche la canzone “Cidule”, composta proprio sui versi di una poesia della Marpillero.

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento anche delle scuole e del centro di aggregazione giovanile, con visite guidate e laboratori a cura dello sportello associato per la lingua friulana e della biblioteca.

Sarà possibile gustare anche alcuni piatti delle sue ricette presso i locali del paese aderenti all’iniziativa (“Alla tavernetta da Aligi”, “Là dal Barbe”, “Villa De Asarta”).