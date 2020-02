Porta Aquileia chiusa per smontare l'impalcatura

A causa dei lavori di smontaggio dell’impalcatura utilizzata nei lavori di restauro del tetto, appena completati, è prevista la chiusura di Porta Aquileia (SS 352) dalle 8 alle 18, a partire da martedì 18 e fino a venerdì 21 febbraio 2020. Se i lavori si concluderanno in anticipo sui tempi previsti, la viabilità verrà ripristinata.

Per raggiungere Cervignano del Friuli, il traffico veicolare proveniente da Udine verrà deviato su viale della Stazione, via Santa Giustina, vicolo Ontagnano e viceversa. Per i veicoli provenienti da Udine che vorranno raggiungere l’Ospedale Civile di Palmanova o le direzioni San Giovanni al Natisone, Manzano, il traffico sarà deviato lungo via Dei Boschi.

I veicoli provenienti da Cervignano del Friuli che vorranno raggiungere l’Ospedale Civile di Palmanova verranno deviati su Via Matteotti.

Dal centro storico di Palmanova, per raggiungere Cervignano del Friuli, si potrà uscire o da Porta Cividale o da Porta Udine e percorrere la circonvallazione esterna (viale Stazione, via Santa Giustina, Vicolo Ontagnano, Viale Ontagnano da Porta Udine oppure via Borgo Piave, via Matteotti da Porta Cividale).