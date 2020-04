Porta un fiore al partigiano

Monfalcone Meticcia per la Festa della Liberazione del 25 Aprile, invita le/i cittadine/i antifasciste/i della città e del suo mandamento a portare un fiore ai cippi e monumenti che ognuna/o ha nei pressi delle proprie case (nel rispetto del Dpcm in vigore), istituiti alla memoria dei partigiani caduti e fa proprio l’appello lanciato da “Zone Libere” con il post “25 aprile 2020: un fiore per i ribelli caduti”



"Sosteniamo e incoraggiamo chiunque voglia vivere la memoria partigiana, in modo individuale o collettivo, con piccoli gesti di resistenza capaci di rompere anche parzialmente l’isolamento… - è l'appello di Monfalcone Meticcia -. Facciamolo con tutte le forme possibili e necessarie: portiamo un fiore, un cartello, un fazzoletto rosso, un disegno o una bandiera ai monumenti e ai cippi che ognuno di noi ha vicino a casa. Spezziamo la segregazione attraversando le vie, i campi, i sentieri, i fossi ed i boschi dove migliaia di partigiani e partigiane hanno lottato, gioito e sofferto. Luoghi che spesso li hanno visti cadere nel tentativo di fondare un nuovo mondo collettivo, basato sulla giustizia sociale e l’uguaglianza. Necessità, che in un momento di crisi e transizione come questo, è più che mai attuale ed impellente".

Sulla pagina Facebook di Monfalcone Meticcia si possono condividere i propri selfie con l'hastag #fiorepartigiano o #fioriairibelli.