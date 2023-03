Porte aperte a tutte le donne

Perché la festa della donna sia una giornata di cultura e approfondimento dell'universo femminile, anche quesrt'anno l’8 marzo l'ingresso nei musei statali e alle manifestazioni collaterali sarà gratuito per tutte le donne.Il Ministero della Cultura partecipa alla festa internazionale aprendo gratuitamente musei,ville, monumenti, aree archeologiche, archivi e biblioteche statali.

In Friuli Venezia Giulia, da Aquileia a Trieste, saranno diverse le iniziative per rendere omaggio alla giornata.

A Gorizia,nei musei provinciali di Borgo Castello, si festeggerà con l'entrata gratuita alle mostre “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline” e “Le Orsoline a Gorizia. Un filo prezioso lungo 350 anni” e il Museo della Grande Guerra.

A Gadisce d'Isonzonella entrata gratuita alla galleria d’arte contemporanea Luigi Spazzapan con la mostra “Sottsass/Spazzapan”. Aperto anche il Magazzino delle Idee di Trieste, con la mostra “Ritratti africani Seydou Keïta Malick Sidibé Samuel Fosso”.



A Ronchi dei Legionari, mercoledì 8, alle ore 18.30, all'auditorium comunale si terrà una serata dedica alle donne nell'arte e in particolare al rapporto tra Eros e bellezza nelle donne di Klimt.La Pro Loco Fogliano per la Festa della Donna ha organizzato, alle 17, con partenza dalla Baita di Polazzo, una camminata letteraria a cura di Elisa De Zan e Ivan Bianchi intitolata "Passi di mimosa". A seguire ci sarà la "Cena della mimosa", alle 19 in Baita a Polazzo.A Cividale del Friuli, alla Galleria Famiglia De Martiis, alle 17, incontro sulle Storie delle pittrici che hanno cambiato l'arte contemporanea russa ed europea. Ingresso gratuito per tutte le donne.A Palmanova, al al teatro Modena, andrà in scena "La Scelta" tratto da "La Giovane Tina Anselmi" di Mauro Pitteri. La Cisle la Fnp Fvg con i 'Coordinamento Donne' presenterà uno spettacolo teatrale realizzato da Artivarti con Martina Boldarin e la regia di Max Bazzana.