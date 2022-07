Porte aperte ai futuri studenti dell'Ateneo di Udine

Dal 13 al 15 luglio l’Ateneo friulano organizza “Università t’incontra” quattro opportunità di orientamento a Udine, Pordenone e Gorizia in occasione dell’apertura delle immatricolazioni (il 13 luglio). I futuri studenti, e le loro famiglie, potranno incontrare docenti e tutor che presenteranno i corsi di laurea e gli sbocchi professionali, l’organizzazione delle lezioni e i servizi a disposizione degli studenti. Non mancheranno i tour delle sedi, con visite a aule, biblioteche, laboratori, spazi verdi e punti ristoro.

Si parte da Udine, con due incontri al polo universitario di via delle Scienze 206, il 13 luglio, dalle 15, e il 14 luglio, dalle 14.30. In programma visite guidate alle sedi con bus navetta gratuito e, a seguire, illustrazione delle modalità di immatricolazione e dei servizi per il nuovo anno accademico.

Il mercoledì pomeriggio è dedicato ai corsi di studio dell’area umanistica e del patrimonio culturale, di lingue, letterature e formazione, di scienze economiche e statistiche e di scienze giuridiche. Giovedì pomeriggio toccherà ai corsi di area medica, di ingegneria e architettura, delle scienze agroalimentari, ambientali e animali e delle scienze matematiche, informatiche e fisiche. I dipartimenti coinvolti saranno presenti con stand informativi e, in entrambe le occasioni, dalle 17 circa, affiancati dal personale dedicato, ci si potrà immatricolare, iscriversi ai test e compilare la domanda per le agevolazioni del diritto allo studio (Ardis). Alla fine di ogni giornata, i neo immatricolati potranno partecipare a un momento conviviale con i tutor dei corsi per festeggiare la loro prima giornata all’università.

A Gorizia l’appuntamento è per giovedì 14 luglio, dalle 9.30, nel polo di Santa Chiara (via Santa Chiara 1). In programma la visita della sede, la presentazione dei corsi di laurea triennali attivi a Gorizia – Relazioni pubbliche, Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo (Dams) – e dei servizi agli studenti. Saranno inoltre spiegate le modalità di immatricolazione con la possibilità di farlo sul posto, assistiti dal personale dell’Ateneo.

A Pordenone, venerdì 15 luglio, dalle 9.30, negli spazi del polo di via Prasecco 3/a, dopo il tour della sede saranno illustrati i servizi agli studenti e i corsi di laurea in Banca e Finanza, Infermieristica, Scienze e tecnologie multimediali. Saranno quindi presentate le modalità di immatricolazione e sarà possibile iscriversi subito con l’aiuto del personale dedicato.

Per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi compilando il form sul portale www.uniud.it/opendays in cui è disponibile anche il programma. Per informazioni contattare l’Ufficio orientamento e tutorato: telefonicamente al numero 0432 556215, via email cort@uniud.it o con messaggio whatsapp al 3357794143.