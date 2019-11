Porte aperte al Convitto 'Paolo Diacono' di Cividale

Weekend dedicato a “Scuola aperta” al Convitto nazionale 'Paolo Diacono' (CNPD) di Cividale, che venerdì 29 novembre dalle ore 18,00 alle 19,00 aprirà le porte della scuola secondaria di I grado e sabato 30 novembre dalle 15,30 alle 17,30 quelle del Liceo Scientifico. A seguire, dalle 17,30 alle 18,00, il settore Convitto sarà disponibile a spiegare le proprie peculiarità (sede centrale).



Il Rettore-Dirigente Scolastico, i docenti, gli educatori e gli studenti saranno lieti di accogliere i giovani che si trovano a scegliere la scuola del futuro assieme alle loro famiglie, per accompagnarli nella visita guidata alle strutture scolastiche ed introdurli alla presentazione dell’offerta formativa, specificità ed obiettivi didattici dei diversi gradi di scuola.



La scuola secondaria di I grado del Convitto ‘Paolo Diacono’, ad esempio, si distingue per gli scambi internazionali, le attività sportive e la didattica personalizzata. L’offerta formativa dei quattro Licei comprende un ventaglio stimolante e ricco di proposte culturali che si realizzano attraverso gli scambi internazionali, l’innovazione didattica e i percorsi di approfondimento per la valorizzazione delle eccellenze.



Per quanto concerne l’offerta formativa del Liceo, sono numerosi i progetti e gli scambi con l'estero, finalizzati non solo a potenziare la formazione degli alunni ma anche a garantire una preparazione sempre aggiornata del corpo docente. Un ulteriore servizio importante che offre il liceo è la possibilità per i ragazzi di risiedere in Convitto e di essere accompagnati da educatori specializzati nell'esecuzione dei compiti e nello studio.



Le presentazioni si terranno nelle rispettive sedi: scuola secondaria di I° grado e LICEO SCIENTIFICO interni al Convitto (p.tta Chiarottini 8, Cividale).



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del 'Paolo Diacono' al numero 0432.731116, visitare il sito www.cnpd.it oppure recarsi personalmente in Piazzetta Chiarottini 8, a Cividale.