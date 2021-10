Porte aperte all'Ateneo di Trieste

Ritorna “Porte Aperte”, l’evento di orientamento che consente agli studenti dell’ultimo anno della scuola superiore di conoscere l’offerta formativa dell’Università di Trieste, di interagire con docenti e ricercatori e di acquisire informazioni per avvicinarsi in maniera consapevole alla scelta del percorso universitario. L’edizione 2021 si svolgerà il 20, 21 e 22 ottobre in diretta streaming sul canale YouTube di UniTS. Le migliaia di iscrizioni effettuate testimoniano l’interesse dei ragazzi delle superiori nei confronti dell’Ateneo giuliano.

Ognuna delle giornate di Porte Aperte sarà dedicata alle presentazioni di una delle macroaree disciplinari di UniTS, con l’introduzione del rettore Roberto Di Lenarda e l’intervento di un docente “testimonial”.

Il 20 ottobre sarà la giornata delle Scienze Sociali e Umanistiche e vedrà l’intervento di Stefano Ciampi, avvocato, ricercatore di Procedura Penale e docente di Diritto penale nel Corso di laurea in Giurisprudenza.

Il 21 ottobre tocca all’area Tecnologico-Scientifica con la partecipazione di Laura Nenzi, ricercatrice di informatica che insegna al corso magistrale di Data Science e Scientific Computing e al corso triennale di Intelligenza Artificiale e Data Analytics. Il 22 ottobre la tre giorni si concluderà con le Scienze della Vita e della Salute, che vedranno la testimonianza di Mauro Giacca, ordinario di Biologia Molecolare e docente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.

Il programma si articolerà in una serie di webinar interattivi: gli studenti potranno assistere alle presentazioni dei corsi di laurea e partecipare alle live chat sul canale YouTube per porre domande e chiarire i propri dubbi dialogando con ricercatori e tutors.

Nel corso delle tre giornate di Porte Aperte, dalle ore 9 alle 13, sarà attivo anche uno sportello virtuale di Orientamento “UNITS ORIENTA” dove i futuri studenti potranno dialogare con gli attuali studenti di UniTS e ottenere risposte sulle modalità di accesso ai corsi, sugli esami di ammissione, tasse, alloggi, borse di studio, vivere a Trieste.

Per partecipare è obbligatorio iscriversi a questo link

Ma l’attenzione dell’Università di Trieste non sarà rivolta solo agli studenti in “entrata”: negli stessi giorni si svolgerà, sempre online, l’edizione 2021 di Job@UniTS, la “Fiera del Lavoro” rivolta agli studenti in “uscita” che accompagna laureandi, neolaureati e dottorandi nel mondo del lavoro.Ottimi i numeri dell’evento: 700 iscritti, 3300 colloqui, 40 aziende nazionali e internazionali, 3 importanti enti del territorio (Regione FVG, Comune di Trieste e Area Science Park), 130 responsabili delle risorse umane, 12 presentazioni aziendali, 5 laboratori di orientamento al lavoro con più di 600 partecipanti.