Porte aperte, ma virtuali, nella sede pordenonese dell'Università di Udine

Martedì e mercoledì 21 e 22 aprile gli studenti delle scuole secondarie superiori e tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio l’Università di Udine, e in particolare la sede di Pordenone, potranno visitare online del Centro Polifunzionale di via Prasecco, conoscere i corsi di studio della sede e i principali servizi offerti. Durante le due giornate di “Porte aperte” virtuali, si potrà, in particolare, assistere alle presentazioni dei corsi di studio attivi a Pordenone in Banca e finanza, Infermieristica e Scienze e tecnologie multimediali, nonché dialogare con i tutor che saranno a disposizione per dubbi e domande. Il “Porte aperte” inizierà online alle 14.30 del 21 aprile collegandosi alla pagina dedicata, accessibile direttamente dalla homepage del sito dell’Università di Udine all’indirizzo www.uniud.it.



Attraverso video, sarà possibile immergersi nell'esperienza offerta dalla sede di Pordenone, conoscere i corsi, i servizi del diritto allo studio e seguire un percorso di orientamento dedicato alla scelta consapevole del proprio futuro. Nell'arco dei due pomeriggi si susseguiranno momenti di approfondimento dedicati ai corsi e ai servizi. Nel pomeriggio di martedì 21 aprile diverse dirette Instagram permetteranno di interagire con i tutor dei corsi, con i responsabili del diritto allo studio e con i rappresentanti degli studenti al fine di immergervi nella vita universitaria. Il pomeriggio di mercoledì 22 sarà invece dedicato a momenti laboratoriali e di approfondimento, erogati sulla piattaforma Microsoft Teams.



Per rimanere sempre aggiornato, ricevere il programma in anteprima e avere l'accesso alle attività di approfondimento, basta compilare il form online all’indirizzo https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-orientamento-scuole/orientamento-e-assistenza_new/informazioni-generali/porte-aperte-pordenone.L’iniziativa si affianca a tutte le attività che il servizio orientamento sta sviluppando on line per dare agli studenti gli strumenti utili per una scelta consapevole del percorso universitario. Per ulteriori informazioni l’Ufficio Orientamento è a disposizione via email all’indirizzo cort@uniud.it oppure via Whatsapp al numero 335 7794143. Rimane attivo inoltre il canale Skype con la possibilità di prenotare direttamente un colloquio con gli operatori del servizio orientamento.Nel dettaglio, il programma di martedì 21 aprile prevede alle 14.30 il benvenuto di Laura Rizzi, delegata del rettore per l’Orientamento. Seguiranno le presentazioni dei corsi in Banca e finanza, Infermieristica, Scienze e tecnologie multimediali. Quindi, “Girocampus”, un’immersione virtuale nella sede, e “Uniud in breve”, un approfondimento sui servizi agli studenti, sul diritto allo studio e sui servizi on line.Mercoledì 22 aprile dalle 15 sono in programma: “A TU PER Tutor”, dirette Instagram con i tutor di Scienze e tecnologie multimediali, Infermieristica e Banca e finanza; “Parla con noi”, dirette Instagram con il personale Ardiss per scoprire i servizi del diritto allo studio e con i rappresentanti degli studenti per scoprire l’esperienza universitaria.Dalle ore 14.30 su Microsoft Teams si svolgeranno attività di approfondimento su Banca e finanza, Scienze e tecnologie multimediali e Infermieristica. A seguire, un Laboratorio per conoscere le modalità di accesso ai corsi.