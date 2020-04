PorteAperte Magistrali diventa virtuale

L'Università di Trieste ha saputo reagire tempestivamente, con unità ed efficacia, all’epidemia del Covid19, evento inaspettato e drammatico che ha scardinato in un istante tutte le prassi e le procedure preesistenti. L'Ateneo si è reinventato in questo nuovo scenario, assieme a docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo, insomma l'intera comunità accademica. Tutti si sono mossi e coordinati per salvaguardare le carriere dei suoi studenti e per continuare ad attrarre quelli futuri.



In questo delicato frangente il Servizio Orientamento di Ateneo ha realizzato una nuova pagina virtuale di Porte Aperte Magistrali ove sarà possibile assistere alle 31 presentazioni dettagliate dei corsi ad opera dei docenti dell'Ateneo, scaricare i materiali, ottenere i riferimenti e i recapiti cui indirizzare eventuali richieste online di approfondimenti.

Uno sforzo organizzativo notevole che ha visto coinvolti i docenti, ma anche il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo per il raggiungimento di un obiettivo comune: fornire ai futuri studenti magistrali utili strumenti per sostenerli nella scelta importante che si apprestano a fare verso l'Università di Trieste da anni ai vertici delle classifiche nazionali tra le migliori Università.



La pagina virtuale sarà disponibile a partire dal 24 aprile, data in cui avrebbe dovuto tenersi l'evento di PorteAperte Magistrali che è stato annullato. Insomma, un modo ulteriore per comunicare l'attenzione dell'Ateneo e il ruolo primario che hanno, per UniTS, gli studenti.