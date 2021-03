Porto Nogaro, ha preso il largo il MAR 172

Questa mattina ha preso il mare, da Porto Nogaro, un trasporto molto speciale. Si tratta del convoglio composto da quattro rimorchiatori in assistenza alla chiatta Arcalupa, con a bordo il manufatto “MAR 172”, lungo circa 170 metri e largo 24, diretto al Porto di Trieste. Si tratta del più grande manufatto mai costruito dai cantieri dell’ambito portuale sangiorgino.

Data la straordinarietà della manovra, l’operazione è stata costantemente monitorata dall’Ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro, con l’impiego della Motovedetta CP 551, per far rispettare quanto disposto con l’ordinanza di Polizia Marittima n° 10/2021 emanata il 25 marzo (consultabile sul sito www.guardiacostiera.gov.it) per garantire la sicurezza della navigazione e fare in modo che, in concomitanza del passaggio del convoglio, nessuna unità potesse navigare, sostare o effettuare qualunque altra attività.

Il trasferimento dell’Arcalupa con a bordo il MAR 172 dalla banchina Cimolai di Porto Nogaro, lungo il canale navigabile fino alla Rada di Porto Nogaro è durato circa tre ore e mezza. Grazie alla professionalità, alla sinergia e alla collaborazione con tutti i professionisti coinvolti, pratici locali, rimorchiatori portuali, ormeggiatori, tecnici e maestranze, sotto il monitoraggio della Guardia Costiera, il tutto è avvenuto in sicurezza.